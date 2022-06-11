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Недальновидная экономическая политика Джо Байдена привела к тому, что инфляция, которую американский лидер называл «временной проблемой», укрепила свои позиции и пошла в рост, заявил конгрессмен Стив Шабо.

Он напомнил, что бензин, который до прихода Байдена на пост президента стоил максимум 2,46 доллара за галлон, сейчас можно купить не дешевле 5,15 доллара. Катастрофический курс, которым идет глава государства, чтобы снизить зависимость от газа, обходится гражданам Соединенных Штатов «невероятно болезненно и дорого».

Байден и его действия в экономической сфере, цитирует конгрессмена агентство РИА Новости, провоцируют невероятную боль у каждой американской семьи.

Напомним, что по словам Байдена, в настоящий момент на планете происходит переходный период. Когда он закончится, мир будет менее зависим от ископаемого топлива и станет “невероятно сильным”.

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