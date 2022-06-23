«Яндекс» сделал открытым доступ к нейросети YaLM 100B, которая способна генерировать тексты на русском и английском языках. Теперь этой российской разработкой смогут воспользоваться программисты со всего мира.

Нейросеть YaLM 100B можно использовать для различных задач, которые связаны с обработкой и генерацией естественной речи. Система отлично подойдет для составления описания товаров в маркетплейсах или видеороликов в соцсетях. Нейросеть может генерировать рифмы на заданные темы в стихотворения.

Компания “Яндекс” уже использует нейросеть YaLM во многих своих проектах, среди которых голосовой ассистент “Алиса”. Нейросеть уже применяется для помощи специалистам службы поддержки. Она отвечает на обращения клиентов.

С сегодняшнего дня на сайте GitHub каждый желающий может скачать YaLM 100B. Программа займет около 200 ГБ дисковой памяти.