Несколько десятков человек было уволено из подразделения компании S7, которое занималось разработками в космической отрасли. Как сообщает РБК, из S7 Space ушло 30 сотрудников из 100, а проект разработки собственной ракеты-носителя заморожен.

S7 больше известна как авиакомпания, осуществляющая внутренние и международные рейсы. Часть прибыли с этой деятельности шла и на управление плавучим космодромом “Морской старт”, а также на разработку своих космических проектов. Однако после начала специальной военной операции в Донбассе и мировых санкций количество авиарейсов существенно сократилось. В S7 изданию заявили, что на перспективные проекты больше неоткуда брать деньги.

S7 Space разрабатывала ракету-носитель лёгкого класса. Сокращения на предприятии произошли в июне этого года.

Это уже не первый случай, когда частная российская космонавтика несёт потери. Ранее на фоне неблагоприятной экономической ситуации была закрыта компания “КосмоКурс”. Она собиралась строить в нижегородской области космодром.