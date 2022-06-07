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Несколько десятков человек было уволено из подразделения компании S7, которое занималось разработками в космической отрасли. Как сообщает РБК, из S7 Space ушло 30 сотрудников из 100, а проект разработки собственной ракеты-носителя заморожен.

S7 больше известна как авиакомпания, осуществляющая внутренние и международные рейсы. Часть прибыли с этой деятельности шла и на управление плавучим космодромом “Морской старт”, а также на разработку своих космических проектов. Однако после начала специальной военной операции в Донбассе и мировых санкций количество авиарейсов существенно сократилось. В S7 изданию заявили, что на перспективные проекты больше неоткуда брать деньги.

S7 Space разрабатывала ракету-носитель лёгкого класса. Сокращения на предприятии произошли в июне этого года.

Это уже не первый случай, когда частная российская космонавтика несёт потери. Ранее на фоне неблагоприятной экономической ситуации была закрыта компания “КосмоКурс”. Она собиралась строить в нижегородской области космодром.

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