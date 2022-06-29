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Агрокорпорация Bunge готовится уйти с российского рынка и продаёт свои активы в стране. Как пишет “Интерфакс”, речь идёт о маслоэкстракционном заводе. Сейчас он принадлежит компании “Бунге СНГ” и владеет популярными брендами “Олейна”, Ideal, “Масленица”.

По мнению специалистов, на которых ссылается “Интерфакс”, завод который планируется продать (вместе с компанией) является одним из лучших в России. И учитывая “сильные бренды”, претендентов на покупку предприятия может быть очень много. Компания Bunge вела бизнес в России с 2004 года.

По данным, которые приводит информационное агентство, сейчас “Бунге СНГ” владеет юридическое лицо, зарегистрированное на Бермудских островах. О дате продажи российских активов Bunge ничего не сообщается, но отмечается, что о готовящейся продаже уже известно участникам рынка.

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