В начале этой недели компания Apple продемонстрировала новые модели ноутбука MacBook Air и MacBook Pro. Они оснащены процессором собственного производства М2. Презентация проходила в режиме онлайн из Калифорнии.

Новый чип станет заменой М1. Разработчики уверяют, что он существенно увеличит производительность ноутбуков. Кроме того, у MacBook Air появится увеличенный жидкокристаллический дисплей Liquid Retina диагональю 13,6 дюйма, камера высокого разрешения, звуковая система из четырех динамиков. Аккумулятор новой модели обеспечит автономную работу в течение 18 часов.

MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов поддерживает 24 гигабайт оперативной памяти, а его батареи хватит на 20 часов работы.

Производители обещают, что новые модели появятся в продаже уже в июле этого года.