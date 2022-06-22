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Комик Илья Соболев попал в очень неприятную ситуацию в аэропорту Стамбула, из-за которой он чуть было не опоздал на свой самолет. Артист возвращался в Россию из Испании через Турцию. В Стамбуле была запланировала пересадка, но не все прошло гладко.

Илья Соболев рассказал поклонникам подробности своего путешествия в социальных сетях. Артисту пришлось выходить в аэропорт только с ручной кладью. Все остальные вещи сотрудники потребовали отдать в багаж.

В аэропорту комик столкнулся с неприятность. У него не было наличных, а оказалось, что карты не обслуживаются. Банкоматов в здании аэропорта на было. Соболев остался без денег. Выручила его жительница Лиссабона. Она одолжила артисту 55 евро.

Из-за хаоса в здании и этой неприятной ситуации Соболев потерял очень много времени. Он чуть не опоздал на свой самолет. Поклонники посоветовали ему в следующий раз быть осторожнее во время заграничных путешествий.

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