Россия активизировала все возможные ресурсы, чтобы достигнуть преимущества на всех направлениях в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Он также отметил, что замедленное продвижение ВС РФ – это еще не повод для возмущений и осуждений.

«Я ни в коем случае не за тактику стояния — от Донецка скоро ничего не останется, если мы будем стоять. Но я умеряю пыл тех, кто видит в стоянии поражение», – заявил комбат.

Он также отметил, что медлительность – это вполне в природе РФ, а в целом спецоперация идет по намеченному плану. Сейчас одной из задач является предотвращение поставок Украине западного оружия, но для этого требуется оснастить войска контрбатарейными системами дальнего действия. Не исключено, что через некоторое время такое вооружение появится на Донбассе