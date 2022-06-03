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Союзные силы больше не намерены дожидаться, пока украинские боевики сдадутся в плен. Если на коксохимическом заводе в Авдеевке они попытаются устроить вторую «Азовсталь», то там и останутся без какой либо возможности выхода, рассказал командир батальона ДНР «Пятнашки» Ахра Авидзба.

Он пояснил, что коксохимический завод боевики намерены использовать в качестве последнего укрытия. То есть, проделать то же самое, что уже было на «Азовстали». Однако на этот раз союзные силы станут действовать совсем по-другому, цитирует комбата РИА Новости.

Они установят боевикам ВСУ сроки, за которые тем придется принять решение – сдавать либо продолжать прятаться. Если к этому времени никто не выйдет, то уже никогда не сможет сделать этого, так как все укрытия просто зальют бетоном.

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