Российские ВС предпримут новое наступление на Киев и Чернигов после установления контроля над Донбассом, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на командующего обороной украинской столицы Александра Павлюка.

Высокопоставленный военный пояснил, что после завершения второго этапа спецоперации на Донбассе ВС РФ перегруппируют силы и вполне смогут возобновить наступление на Киев. Столица Украины, по его мнению, остается для российских войск целью номер один, поэтому отказываться от ее взятия они не станут.

«Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер тотальной мобилизации резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения» – рассказал о своих фантазиях Павлюк.

При этом он считает, что подобное если и произойдет, то нескоро, так как для начала ВС РФ нужно установить контроль над Донбассом, а также добиться перелома на Харьковском и Херсонском направлениях. Впрочем, это не мешает российским войскам продолжать наносить ракетные удары по центрам принятия решений и важным объектам военной инфраструктуры в Киеве. Поэтому и жители столицы, и военнослужащие ВСУ и теробороны должны проявлять повышенную бдительность.