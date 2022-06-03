читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

2 июня на крупных складах с боеприпасами в Николаевской области вспыхнул сильный пожар. Оперативное командование ВСУ «Юг» заявляет, что его причиной стали удары по объекту с применением ствольной артиллерии, передает «Военное обозрение».

Пожар, который произошел в Ильгунском районе, был своевременно потушен силами местных спасательных служб. Власти Николаевской области сделали несколько традиционных заявлений, что склады не использовались для военных целей. На них якобы хранились товары народного потребления. Вот только практически сразу было получено подтверждение, что складской комплекс использовался для оружия и боеприпасов, откуда они переправлялись в районы боевых действий.

Некоторые источники отмечают, что удары ВС РФ наносились с использованием реактивных систем залпового огня. Также имеется версия о ракетной атаке. Поэтому имеет смысл дождаться официального сообщения от Минобороны России.

Вам может понравиться

В Сети появилось видео ракетного удара ВС РФ по важному железнодорожному мосту в Одесской области

ВС РФ уже семь раз наносили ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись одной из таких атак. Мост в поселке Затока –

Китай организовал патрулирование возле Тайваня

Вооруженные силы Китая организовали патрулирование различных видов войск недалеко от Тайваня. Такая мера стала необходимой после сговора Вашингтона и Тайбэя. Об этом заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого

Балет “Лебединое озеро” стал украинским на португальских афишах

Неоднозначный маркетинговый ход применили в Лиссабоне для рекламы балета “Лебединое озеро”. Специалисты по пиару одной из концертных площадок неожиданно указали на афишах, что это произведение не русское, а украинское. При
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |