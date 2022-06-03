2 июня на крупных складах с боеприпасами в Николаевской области вспыхнул сильный пожар. Оперативное командование ВСУ «Юг» заявляет, что его причиной стали удары по объекту с применением ствольной артиллерии, передает «Военное обозрение».

Пожар, который произошел в Ильгунском районе, был своевременно потушен силами местных спасательных служб. Власти Николаевской области сделали несколько традиционных заявлений, что склады не использовались для военных целей. На них якобы хранились товары народного потребления. Вот только практически сразу было получено подтверждение, что складской комплекс использовался для оружия и боеприпасов, откуда они переправлялись в районы боевых действий.

Некоторые источники отмечают, что удары ВС РФ наносились с использованием реактивных систем залпового огня. Также имеется версия о ракетной атаке. Поэтому имеет смысл дождаться официального сообщения от Минобороны России.