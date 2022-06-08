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Продолжаются конфликты между командованием украинской армии и президентом Владимиром Зеленским. Опытные военные сейчас прекрасно понимают, что ситуация на Донбассе становится все более сложной, поэтому требуют у главы государства как можно скорее отвести войска от региона.

Несмотря на это, Зеленский с его «комплексом Наполеона» продолжает настаивать на удержании позиций в Северодонецке и других городах Донбасса. Он заявляет, что после установления контроля ВС РФ над этими населенными пунктами «вернуть» их будет гораздо сложнее. При этом он делает вид, что не замечает огромных потерь ВСУ и того, что сопротивление не имеет никакого смысла.

При этом Зеленский продолжает каждый день озвучивать весьма крупные потери ВСУ, демонстрируя, что ему абсолютно все равно, что квалифицированные военные в стране скоро закончатся. Попытки военных что-то доказать разбиваются о нежелании украинских властей вернуться в реальность и осознать, что происходит на самом деле.

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