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Командование Вооруженных сил Украины фактически расписалось в неспособности что-либо противопоставить ракетным ударам ВС РФ по объектам военной инфраструктуры ВСУ, сообщил портал «Военное обозрение».

Командование Воздушных сил украинской армии заявило, что за ночь ВС РФ выпустили по объектам в нескольких регионах более 50 боезарядов. Перехватить удалось всего несколько ракет, все остальные успешно достигли цели.

По словам представителей командования, Россия задействовала боезаряды «Оникс» и X-22, способные развивать скорость около 3000 километров в час, а также ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер».

«Наши расчёты отработали, как могли. Но эти ракеты имеют большую скорость, их поражение крайне затруднено. Перехват таких целей вообще нетипичен для средств ПВО, которые есть в арсенале ВСУ», – заявили высокопоставленные чиновники Воздушных сил.

Военные эксперты, прокомментировавшие эту попытку оправдаться, посоветовали потребовать у Запада еще и комплексы противоракетной обороны. Впрочем, Киеву не торопятся предоставлять ни ЗРК Patriot, ни израильский «Железный купол».

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