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В рядах ВСУ практически не осталось профессиональных военных, поэтому на фронт отправляют одних необстрелянных новичков. Если при этом кто-то из них пытается возмущаться действиями командиров, к ним применяется новый вид наказания, рассказали боевики 42-го батальона 57-й ОМПБР украинской армии.

Они пояснили, что всех недовольных ждет СИЗО, куда отправляют за малейшую провинность. Через время военнослужащих отпускают и забрасывают в чистое поле без еды, документов, оружия и боеприпасов. Таким образом командиры избавляются от не желающих воевать новобранцев, а также одновременно наказывают их за наличие собственного мнения, приводит слова боевиков ВСУ «Военное обозрение».

Кроме того, после подобного наказания военнослужащих объявляют дезертирами и вполне могут привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, что Киев вновь проводит мобилизацию, подтягивая к фронту резерв, однако «свежие силы» слишком деморализованы, чтобы оказывать достойное сопротивление российским войскам.

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