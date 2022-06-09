К причинам падения морального духа боевиков ВСУ относятся на только интенсивные обстрелы и стремительное продвижение российских войск. Кроме того, нежелание воевать появляется у них из-за аморального поведения командиров.

Так, попавший в плен боец Николай Худяков, который служил в 113-ой бригаде территориальной обороны, рассказал о вопиющем случае. Солдат обвинил своего командира роты с позывным «Призрак» в изнасиловании. Пленный поведал, что ротный три недели назад принудил его вступить с ним в гомосексуальную связь в приказном порядке.

Боец отметил, что никогда не состоял в числе геев, однако был вынужден исполнить приказ своего командира. Также он рассказал, что был не единственной жертвой офицера, тот насиловал еще нескольких своих подчиненных.