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В Киевской области украинские боевики прятались за спинами простых граждан, совершенно не обращая внимания на крупные их потери, рассказал командир разведывательной роты из Тулы с позывным «Байкал». Рассказ офицера опубликовал в Сети военный корреспондент Геннадий Дубовой, который в настоящий момент и сам находится на фронте.

«Байкал» отметил, что вся Украина по площади чуть больше Подмосковья, однако российские военные проводят спецоперацию уже больше двух месяцев (рассказ датирован маем текущего года). Также командир разведроты заявил, что ВСУ воюют исключительно западным оружием, в качестве трофеев российским войсками попадаются польские, американские и британские образцы, передает портал NVL.

Во время наступления на высоту у Попасной на Лисичанском направлении активно вели себя украинские снайперы. Они скрывались за боевой техникой, чтобы избежать ответного огня, и практически не переставая вели огонь по российским бойцам, не позволяя им поднять даже голову из укрытий.

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