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Командир батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал, как ведут себя украинские военные во время боев с подразделениями ополчения. Он заявил, что украинцы в плен не сдаются – они предпочитают бежать при первой же малейшей опасности для себя.

По словам комбата, союзные силы активно оттесняют противника, поэтому украинцам нет особого смысла сдаваться в плен. Это понимают и ополченцы, которые оставляют для боевиков «форточки», позволяющие покинут зону боевых действий и сохранить жизнь.

«Поэтому какая-то часть, я считаю, оттуда выходит, однако упоротые, которые не соображают, что происходит, которые не сидят на передовой, а засели в городе или еще что-то — они, думаю, крышечка захлопнется, и они останутся там», – рассказал Авидзба.

Также он отметил, что решение сложить оружие принимают обычно украинские военные, которых «забыли» либо умышленно оставили на боевых позициях.

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