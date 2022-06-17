Княгиня Монако Шарлен во время светских мероприятий старается держаться подальше от своего супруга Альбера II. Кроме того, она запретила возлюбленному вообще прикасаться к ней.

Поклонники пары после каждого ее совместного выхода в свет впадают в панику, так как поведение Шарлен лишь подтверждает многочисленные слухи о скором разводе. Княгиня на людях выглядит слишком мрачно и неестественно, а также отгораживается от супруга то дамской сумочкой, то детьми.

При этом сама она заявляет, что с мужем у нее отличные отношения. Слухи же распускают многочисленные журналисты и хейтеры, которые после выхода Шарлен из клиники не дают ей прохода и придумывают все новые и новые фантастические истории, совершенно не соответствующие действительности.