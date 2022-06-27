Украина будет разделена, и Россия не сможет этому воспрепятствовать, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что Североатлантический альянс сейчас имеет все шансы милитаризовать как минимуму районы, граничащие с Польшей, что в будущем станет серьезной опасностью для РФ.

По мнению историка, Польша вполне может взять под контроль западные регионы Украины и использовать их для провокаций против РФ. Но Москва не станет идти до Львова сейчас.

«Какое-то время нам придется с этим мириться, но когда в дальнейшем будет упрочен наш оборонный потенциал и будут восстановлены находящиеся под нашим контролем города, можно будет вести разговор о дальнейших территориях Украины», разъяснил эксперт.

Он отметил, что в ходе переговоров нужно настаивать на позиции, что Киев и центр Украины станут демилитаризованным государством, четко определившим свой нейтральный статус. Кроме того, они не должны получать вооружение, которое могут использовать против той части страны, которая будет освобождена Россией.