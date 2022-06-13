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Запад организовал беспрецедентные поставки оружия в Киев, рассказал сайту «Украина.ру» военный историк Юрий Кнутов. За 3 месяца спецоперации ВС РФ украинская армия получила 1000 ПЗРК и 24 000 ПТРК, девять вертолетов и 33 радиолокационных станции, а также почти полторы тысячи раке.

Западное вооружение не только участвует в боевых действиях, но и уничтожает гражданское население Украины, отметил эксперт. Он также рассказал, что для ВС РФ наибольшую опасность пока представляют лишь американские гаубицы M777.

Впрочем, совсем скоро Киев должен получить польские САУ «Краб», которые фактически разработаны в Великобритании. Это достаточно опасное оружие, которое может атаковать цели с дистанции от 40 до 70 км в зависимости от используемого снаряда.

Кроме того, гаубицы на Украину отправляют Франция и Голландия. Российские ВС имеют в распоряжении свои артиллерийские системы, превосходящие западные образцы. Это, по мнению Кнутова, «Коалиция-СВ» и «Мста-С». Однако этих гаубиц недостаточно, чтобы успешно подавлять постоянно прибывающие западные орудия.

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