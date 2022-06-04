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Запад «жаждет крови», его целью является обострение боевых действий на Украине. И именно поэтому США регулярно отправляют Киеву реактивные системы залпового огня, заявил военный историк Юрий Кнутов.

Ы интервью порталу “Украина.ру” он напомнил, что сейчас Вашингтон обещает отправить на Украину РСЗО M-270 MLRS, которые уже якобы в Европе. Дальность поражения целей такими системами составляет около 80 километров. Поэтому они представляют угрозу для приграничных населенных пунктов России и гражданской инфраструктуре на Донбассе.

Кнутов привел высказывание зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о том, что передача Украине такого вооружения – это провокация Соединенных Штатов. Как только Киев рискнет использовать РСЗО для ударов по российской территории, ВС РФ перестанут с ним миндальничать и атакуют центры принятия решений в украинской столице.

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