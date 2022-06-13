Предупреждения России о недопустимости использования западных РСЗО для ударов по территории РФ вряд ли дойдут до Киева. У власти на Украине находятся бывшие актеры, лицедеи, которые наблюдают за боевыми действиями, как за увлекательным голливудским фильмом. Поэтому они не в состоянии понять, какие последствия повлечет за собой попытка обстреливать российские территории, заявил эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что Великобритания и США намерены отправить на Украину РСЗО HIMARS и MLRS. Москва предупредила, что если с помощью этих систем будут наноситься удары по ее территории, в ответ ВС РФ атакуют центры принятия решений в Киеве. Но, по мнению Кнутова, предупреждения вряд ли помогут.

«Я ни секунды не сомневаюсь, что будут обстрелы и провокации. Они даже попытаются бить по нашей территории на границе с Харьковской области», – заявил аналитик.

Он также отметил, что РСЗО западного образца не помогут Киеву переломить ситуацию в спецоперации ВС РФ. Но вот мирное население точно пострадает от этих боевых систем.