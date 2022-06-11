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В разговоре с журналистами сайта «Украина.ру» военный историк Юрий Кнутов назвал одну из самых значимых побед армии ЛНР. Эксперт рассказал, что бойцы получили в качестве трофеев уникальные беспилотные аппараты производства США.

Кнутов объяснил, что уникальность этих программируемых БПЛА заключается в двигателе, который работает совершенно бесшумно, позволяя дрону «подкрадываться» практически вплотную к противнику. Кроме того, стратегически важным отличием от других беспилотников является отсутствие теплового излучения силовой установки. Благодаря этому переносные зенитно-ракетные комплексы не способны обнаружить летательный аппарат.

Эксперт отметил, что дроны достались бойцам ЛНР в рабочем состоянии, поэтому российские инженеры получили возможность внимательно изучить их конструкцию, а также подкорректировать настройки систем РЭБ, чтобы они обнаруживали и уничтожали подобные беспилотники.

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