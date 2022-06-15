Оставлять без ответа массированные обстрелы Донецка, осуществляемые ВСУ, ни в коем случае нельзя. Необходимо нанести удары по Киеву, причем совершенно не обязательно пока атаковать центры принятия решений, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он заявил, что вполне можно нанести ракетные удары по штабам, предприятиям, на которых производится ремонт боевой техники ВСУ, по складам, расположенным в Киеве.

«Удар должен был значимым и по мощности превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку», – цитирует Кнутова портал «Украина.ру».

Напомним, что в ходе обстрела Донецка, который называют самым ожесточенным с 2015 года, украинские военные выпустили по столице ДНР не менее 300 реактивных снарядов. Кнутов уверен, что Киев таким образом хочет настроить жителей республики против России и проводимой ВС РФ спецоперации.