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Соединенные Штаты намереваются «сотворить что-то» в Тайване, чтобы замедлить модернизацию Китая, однако у них ничего не получится, уверен журналист Сыма Нань. Он также отметил, что все происходящее на острове является внутренним делом КНР.

«Решение проблемы Тайваня является священной миссией нашей Народно-освободительной армии. Независимо от того, будет ли это сделано силой или мирным путем», – заявил китайский журналист.

По его словам, Соединенные Штаты хоть и провоцируют Китай на боевые действия для решения проблемы Тайваня, но на самом деле очень бояться вступать с ним в вооруженное столкновение. КНР способна «переломать США ноги и пальцы», после чего искалеченного гегемона уже никто в мире слушать не станет.

Нань уверен, что в случае войны за Тайвань Китай одолеет Соединенные Штаты. Конфликт приведет к уничтожению американских баз в Японии, Южной Корее и на Гуаме, а также к полной ликвидации трех авианосных флотов. Россия своей спецоперацией на Украине уже продемонстрировала миру, что США – это всего лишь «бумажный тигр», а КНР готова добить Америку окончательно, подвел итог журналист.

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