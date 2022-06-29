Несмотря на то, что Китай не присоединился к санкциям против России, экспорт товаров на российский рынок страна сократила на 38% после 24 февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе. Однако импорт российских товаров в Китай наоборот возрос. Такие данные приводит американкой Институт мировой экономики им. Питерсона – сообщает ТАСС.

По мнению специалистов, снижение китайского экспорта в Россию объясняется нежеланием страны попасть под так называемые вторичные санкции. В случае, если западные страны решат, что КНР каким-либо образом помогает России обойти ограничения, то страну лишат доступа к западным рынкам для сбыта продукции и передовым технологиям, которые принадлежат странам Европы и США. Очевидно, что Китай в такой ситуации не хочет рисковать, утверждают аналитики. Специалисты также указывают, что экспорт в Россию ограничили и работающие в КНР крупные международные корпорации.

Одновременно с этим американские эксперты указывают, что российский импорт в Китай вырос до рекордных значений. В первую очередь это касается энергоносителей. Сейчас в общем объёме импортной продукции именно нефть и газ занимают 80%. На них не распространяются санкционные ограничения, чем Китай и Россия активно пользуются, утверждают эксперты.