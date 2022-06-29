читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Несмотря на то, что Китай не присоединился к санкциям против России, экспорт товаров на российский рынок страна сократила на 38% после 24 февраля, когда началась специальная военная операция в Донбассе. Однако импорт российских товаров в Китай наоборот возрос. Такие данные приводит американкой Институт мировой экономики им. Питерсона – сообщает ТАСС.

По мнению специалистов, снижение китайского экспорта в Россию объясняется нежеланием страны попасть под так называемые вторичные санкции. В случае, если западные страны решат, что КНР каким-либо образом помогает России обойти ограничения, то страну лишат доступа к западным рынкам для сбыта продукции и передовым технологиям, которые принадлежат странам Европы и США. Очевидно, что Китай в такой ситуации не хочет рисковать, утверждают аналитики. Специалисты также указывают, что экспорт в Россию ограничили и работающие в КНР крупные международные корпорации.

Одновременно с этим американские эксперты указывают, что российский импорт в Китай вырос до рекордных значений. В первую очередь это касается энергоносителей. Сейчас в общем объёме импортной продукции именно нефть и газ занимают 80%. На них не распространяются санкционные ограничения, чем Китай и Россия активно пользуются, утверждают эксперты.

Вам может понравиться

Зеленский надеется на “партизан”, которые будут сражаться с ВС РФ за Николаев и Херсон

Российские ВС уверенно контролируют Херсонскую и Запорожскую области, а также готовят плацдармы для наступления на Николаев и Одессу. Киев в то же самое время продолжает рассказывать сказки о «партизанах», которые

Эксперт Евсеев назвал украинские города, которые ВС РФ освободят сразу после победы на Донбассе

Главная задача российских войск сейчас – прекратить обстрелы мирных городов Донбасса со стороны ВСУ и полностью освободить территории ЛНР и ДНР. Только потом можно концентрироваться на установлении контроля над другими

“СП”: Американскому спецназу на Украине самое время заказывать гробы

Белый дом беспрерывно твердит, что не собирается отправлять на Украину своих военнослужащих, однако это вранье. Американский спецназ находится в этой стране с 2014 года и с начала военной спецоперации ВС
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |