Непрекращающиеся угрозы Соединенных Штатов могут вынудить Китай полностью заблокировать Тайваньский пролив для американских, южнокорейских и японских кораблей, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что у Пекина имеются все возможности сделать это.

Китай может развернуть ракетные комплексы по берегам Тайваньского пролива, а также использовать боевые самолеты и корабли. США в ответ вполне могут устроить провокацию с уничтожением якобы китайской стороной гражданского судна. Однако у специалистов есть сомнения в том, что гражданский флот любой из стран, которые сейчас пользуются проливом, рискнут направить свои суда по нему.

Если же Соединенные Штаты все же решаться на провокацию, они с треском проиграют Китаю, обладающему огромной военной мощью на своей территории.

Напомним, что США практически постоянно используют Тайваньский пролив, заявляя о пресловутой «свободе судоходства». Китай старался не обращать на это внимания, однако Вашингтон своими провокационными заявлениями и угрозами вполне могут вынудить его перекрыть морской путь.