Вооруженные силы Китая организовали патрулирование различных видов войск недалеко от Тайваня. Такая мера стала необходимой после сговора Вашингтона и Тайбэя. Об этом заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Подробности передает РИА Новости.

Ши И отметил, что США в последнее время регулярно предпринимают шаги, которые затрагивают тайваньский вопрос. Они выступают за поддержку независимости острова. Все это может поставить Тайвань в очень опасное положение. Сами США также рискуют столкнуться с серьезными последствиями.

Патрулирование у острова прошло во время визита на остров американского сенатора Тэмми Дакуорт. Сенатор будет находится на территории Тайваня по 1 июня. Во вторник прошла встреча с главой администрации острова Цай Инвэнь.