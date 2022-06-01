читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Китая организовали патрулирование различных видов войск недалеко от Тайваня. Такая мера стала необходимой после сговора Вашингтона и Тайбэя. Об этом заявил в среду официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Подробности передает РИА Новости.

Ши И отметил, что США в последнее время регулярно предпринимают шаги, которые затрагивают тайваньский вопрос. Они выступают за поддержку независимости острова. Все это может поставить Тайвань в очень опасное положение. Сами США также рискуют столкнуться с серьезными последствиями.

Патрулирование у острова прошло во время визита на остров американского сенатора Тэмми Дакуорт. Сенатор будет находится на территории Тайваня по 1 июня. Во вторник прошла встреча с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Вам может понравиться

Более 60 единиц боевой техники попали под внезапный удар ВС РФ

Внезапная атака на большой полевой лагерь ВСУ позволила уничтожить около 60 единиц техники противника, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что артиллерийские снаряды угодили в топливозаправщик, из-за чего начали взрываться и

РВ: Толпы пленных боевиков ВСУ рассказали, как командиры бросают их под танки с голыми руками

Украинские военные, так или иначе оказавшиеся в плену, рассказали о «прелестях» службы в ВСУ. Соответствующее видео опубликовал в Сети портал «Русская весна». На ролике бойцы ВСУ рассказывают, что мобилизовали их,

Мировой кризис мощно бьет по Японии

Весь мир оказался на грани кризиса, большинство стран Европы переживают мощные подъемы инфляции, которые не наблюдались многие десятилетия. Страдает и Япония. Подробности рассказали журналисты японского издания Yahoo News Japan. Эксперты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |