Противостояние между Китаем и Соединенными Штатами рискует превратиться в масштабный военный конфликт, уверен политолог-китаист Александр Ломанов.

По его словам, в распоряжении Китая и США имеются огромные ресурсы, которые позволят вести крупномасштабные боевые действия на протяжении длительного времени. Кроме того, ни одна из стран не захочет уступать и будет продолжать отстаивать собственные интересы, несмотря ни на что. Контролировать такой конфликт не сможет никто, особенно в том случае, если стороны понесут крупные потери.

Ломанов отметил, что подобное противостояние практически невозможно между Китаем и Тайванем. НОАК регулярно проводит учения рядом с островом, однако это ни разу не привело к конфликту. Но даже если какие-то столкновения и начнутся, над ними будет гораздо проще установить контроль, чем над масштабным противостоянием КНР и Соединенных Штатов.