Политолог-китаевед Владимир Малявин рассказал в интервью изданию «Украина.ру», что РФ и Китай по-прежнему поддерживают дружеские отношения. Юридически они не оформляются по той простой причине, что пока сложно сказать, какое именно сотрудничество между двумя сверхдержавами будет приоритетным. Кроме того, на Востоке не принято сразу переходить к юридическому оформлению.

Малявин также отметил, что у Китая отличные отношения с Тайванем, который помогает развитию страны. Глава КНР Си Цзиньпин делает жесткие заявления относительно островного государства, однако они больше диктуются политикой.

Соединенные Штаты также вряд ли станут сталкивать лбами Китай и Тайвань. Америке это совершенно невыгодно, как невыгодна и независимость островного государства.