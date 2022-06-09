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Российские войска отошли от Киева всего два месяца назад, что позволило жителям столицы ощутить себя в относительной безопасности. Однако возникла другая проблема – киевляне начали разворовывать мешки с песком, противотанковые ежи и даже весьма массивные бетонные блоки, которые использовались в качестве укреплений.

Об этом рассказал руководитель Оболонской районной госадминистрации украинской столицы Кирилл Фесик. По его словам, в последнее время исчезают в основном противотанковые ежи, так как другие укрепления растащили уже давно.

По словам Фесика, воровство мешков с песком и прочего – это попытка подорвать обороноспособность Киева. Поэтому жители столицы, которых поймают за этим занятием, будут нести уголовную ответственность. Также Фесик призвал киевлян, которые стали свидетелями кражи ежей или блоков, сразу звонить в полицию.

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