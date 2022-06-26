Военнослужащие ВСУ и иностранные наемники, которые размещали фото и видеоматериалы из Северодонецка в социальных медиа, виноваты в потере города. Об этом гневно заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Некомпетентные военные, по мнению, представителя ведомства, выкладывали важные материалы для доступа гражданских лиц. Именно это привело к необходимости отступления из города. Мало того, «тиктокеры» сорвали секретную операцию, которую якобы готовило Минобороны Украины.

Стоит напомнить, что боевики ВСУ действительно неоднократно публиковали фото и видео, часто вызывая огонь на себя. Из-за этого могла оказаться сорванной эвакуация из Северодонецка. Но вот была ли «военная операция», о которой с таким упоением рассказывает Маляр, сейчас сказать сложно.