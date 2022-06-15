Политолог Яков Кедми рассказал о кардинальном изменении приказов, отдаваемых российским военным в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что сейчас одной из целей установления контроля над новыми населенными пунктами является полное уничтожение подразделений ВСУ.

Кедми пояснил, что раньше российские военные получали приказы взять тот или иной объект либо подавить огневую позицию ВСУ. Сейчас все изменилось. Заход на позиции противника осуществляется только после полного его уничтожения, что позволяет свести потери практически к нулю, а также лишить украинских нацистов даже минимального шанса на сопротивление.

«Если для этого потребуется еще несколько дней, так будет еще несколько дней. Никто никуда не торопится», – цитирует политолога издание «ФАН».

Сейчас даже западные аналитики видят всю бессмысленность сопротивления украинских войск и то, что переломить ситуацию в свою пользу Киеву уже не удастся. Однако украинское командование упорно бросает в бой все новые подразделения, чем бессмысленно губит людей.

Кедми добавил, что при использовании такой тактики ВС РФ несут мизерные потери, в то время как украинское командование заявляет о существенном их увеличении в рядах ВСУ.