читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Яков Кедми рассказал о кардинальном изменении приказов, отдаваемых российским военным в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что сейчас одной из целей установления контроля над новыми населенными пунктами является полное уничтожение подразделений ВСУ.

Кедми пояснил, что раньше российские военные получали приказы взять тот или иной объект либо подавить огневую позицию ВСУ. Сейчас все изменилось. Заход на позиции противника осуществляется только после полного его уничтожения, что позволяет свести потери практически к нулю, а также лишить украинских нацистов даже минимального шанса на сопротивление.

«Если для этого потребуется еще несколько дней, так будет еще несколько дней. Никто никуда не торопится», – цитирует политолога издание «ФАН».

Сейчас даже западные аналитики видят всю бессмысленность сопротивления украинских войск и то, что переломить ситуацию в свою пользу Киеву уже не удастся. Однако украинское командование упорно бросает в бой все новые подразделения, чем бессмысленно губит людей.

Кедми добавил, что при использовании такой тактики ВС РФ несут мизерные потери, в то время как украинское командование заявляет о существенном их увеличении в рядах ВСУ.

Вам может понравиться

Борисов: Российские производители высокоточного оружия работают в интенсивном режиме

Предприятия РФ, которые осуществляют производство высокоточных ракет, сейчас работают в интенсивном режиме, не покладая рук, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который отвечает за военно-промышленный комплекс страны. Он отметил, что запасы ракет

В Турции заявили о желании Греции усилить позиции в Эгейском море и посоветовали учиться на украинском опыте

Греция расширяет военные возможности в Эгейском море с подачи Запада. Североатлантический альянс поставляет ей новые фрегаты Belharra американские и французские истребители F-35 и Rafale, субмарины Tip-214, однако все это Афинам

ВС РФ мощными ракетными ударами поразили цели в Тернопольской и Львовской областях

ВС РФ в рамках демилитаризации Украины нанесли мощные ракетные удары по Тернопольской и Львовской областям. Также военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают о как минимум одном попадании ракеты по объекту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |