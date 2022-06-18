Исход гипотетической войны между Россией и Соединенными Штатами будет предрешен буквально за 45 минут. Американские стратегические ракеты долетят до РФ примерно за полчаса, российские обрушаться на территорию противника еще быстрее. А вот потом все будет зависеть от того, сколько и каких у кого останется боезарядов, заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт объяснил, что в настоящий момент генералы и высокопоставленные чиновники Пентагона даже не берутся рассматривать сценарий безоговорочной победы России над Украиной.

«Нет у них таких сценариев. Не то, что Россия удовлетворится левобережной Украиной, а если она победит? Что они тогда будут делать? А тогда победа России будет поражением США больше, чем во Вьетнаме», – цитирует политолога «Южный Федеральный».

Именно в этот момент США будут вынуждены вернуться к требованиям России по гарантиям безопасности, уверен Кедми. Но если договориться не удастся и на этот раз, тогда риски ядерной войны сильно возрастут.