Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкие Вооруженные силы начали специальную военную операцию в северной части Сирии, несмотря на возмущения США по этому поводу. Это говорил о полной независимости Анкары от позиции Соединенных Штатов, а также об ослаблении Вашингтона, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт пояснил, что президент Турции Реджеп Эрдоган является грамотным и расчетливым политиком. Он увидел, что у Соединенных Штатов сейчас не хватит духу противостоять Анкаре и помогать курдам и поэтому просто наплевал на США. В Сирии ВС Турции сейчас могут делать с курдскими боевиками все, что им вздумается, так как Вашингтон, несмотря на громкие возмущения, вмешиваться точно не станет.

«США кинули курдов. То же самое ждет Украину», — подвел итог эксперт.

Напомним, что ранее российские ВС развернули на авиабазе в Камышлы свои ЗРПК «Панцирь-С1» для защиты от турецких беспилотников.

Вам может понравиться

Артамонов: ВСУ платят за оружие НАТО человеческими жизнями

Украинская армия расплачивается за оружие, поставляемое Западом, жизнями людей, заявил военный эксперт Александр Артамонов в интервью изданию «Украина.ру». Он отметил, что столь высокой является цена и за выступления «шоумена Зеленского»,

Появилась информация о ракетных ударах по военным объектам во Львовской области и Одессе

Портал «Военное обозрение» со ссылкой на украинские телеграм-каналы сообщил о ракетных ударах по объектам во Львовской области и Одессе. В Сети уже появились фото и видео, но точные места атак

Танковый взвод попался на простую уловку и был уничтожен в считанные секунды

Колонна из трех танков ВСУ, которая перемещалась по одному из населенных пунктов, была уничтожена благодаря военной хитрости, примененной военнослужащими ВС РФ. Они сразу поняли, что ликвидировать боевые машины в движении
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |