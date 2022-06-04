Турецкие Вооруженные силы начали специальную военную операцию в северной части Сирии, несмотря на возмущения США по этому поводу. Это говорил о полной независимости Анкары от позиции Соединенных Штатов, а также об ослаблении Вашингтона, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт пояснил, что президент Турции Реджеп Эрдоган является грамотным и расчетливым политиком. Он увидел, что у Соединенных Штатов сейчас не хватит духу противостоять Анкаре и помогать курдам и поэтому просто наплевал на США. В Сирии ВС Турции сейчас могут делать с курдскими боевиками все, что им вздумается, так как Вашингтон, несмотря на громкие возмущения, вмешиваться точно не станет.

«США кинули курдов. То же самое ждет Украину», — подвел итог эксперт.

Напомним, что ранее российские ВС развернули на авиабазе в Камышлы свои ЗРПК «Панцирь-С1» для защиты от турецких беспилотников.