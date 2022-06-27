Имиджевый или финансовый ущерб получили почти 40 процентов российских компаний в 2021 году. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование “Мегафона”.

Сотовый оператор провёл опрос среди представителей 400 компаний разных сфер деятельности. Как выяснилось, хакерские атаки для многих из них – не просто слова. 38% компаний понесли от действий киберзлоумышленников ущерб в той или иной степени: 20 процентов заявили о финансовых потерях, ещё 18% отметили, что имиджевый ущерб для них оказался сильнее.

Большинство респондентов также сообщили, что в настоящее время проблемы с обеспечение кибербезопасности, по их мнению, как никогда актуальны. В основном потому, что деятельность многих компаний ведётся через интернет.

Наиболее уязвимыми считаются предприятия малого и среднего бизнеса – как правило, у них в штате нет специалистов по информационной безопасности, из-за чего решать проблемы с хакерскими атаками приходится уже после того, как они были совершены.

Тем не менее в исследовании уточняется, что всё больше компаний в России готовы вкладываться в кибербезопасность. Тот же малый и средний бизнес всё чаще решает вопросы безопасности инфраструктуры через аутсорсинг.