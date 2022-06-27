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Сократить вредные выбросы в атмосферу, повысив потребление электричества, в ближайший десяток лет в Финляндии, скорее всего, не удастся. Реализация проекта по строительству крупной атомной электростанции с участием России сорвана. Об этом пишет финское издание Kauppalehti.

“Ханхикиви-1” – так называется АЭС – должна была строиться с участием российской государственной корпорации Росатом. Предполагалось, что благодаря новому объекту в энергосистеме Финляндия достигнет так называемой углеродной нейтральности уже к 2035 году, то есть до нуля сократит выбросы в атмосферу углекислого газа.

На новой крупной АЭС планировалось производить чуть меньше половины всей энергии в стране. Однако в свете последних событий, связанных с напряжёнными отношениями России и Европы, а также с мировыми санкциями, проект строительства АЭС было решечено отменить, пишет Kauppalehti. Планируется ли его возобновление, издание не уточняет.

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