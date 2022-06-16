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Генерал-лейтенанту Вооруженных сил Канады в отставке Тревору Кадье, который сейчас воюет на Украине, предъявили обвинения в сексуальном изнасиловании. Об этом сообщили журналисты телеканала CTV.

Изнасилование якобы случилось 30 лет назад. Речь идет об инцидентах, которые произошли в 1994 году в Королевском колледже в Кингстоне. Генерала обвиняют в причастности сразу к двум эпизодам, которые произошли в этом же колледже. Сам Кадье все обвинения в свой адрес отрицает, но из-за расследования он не смог занять должность командующего сухопутными войсками Канады в сентябре 2021 года. Его назначение было приостановлено.

По имеющейся информации, Тревор Кадье вышел в апреле 2022 года в отставку, после этого он принял решение участвовать в военных действиях на стороне Украины.

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