Российская военная группировка “О” славится не только своими подвигами, но и вежливым и воспитанным отношением к противнику. Украинские боевики, которым пришлось встретиться с “Отважными” на поле боя, знают, что с их решимостью не поспорить.

Корреспонденты портала “Русская Весна” рассказали, как поступают военнослужащие группировки “О” с теми, кто не понимает слов.

В подобных случаях “Отважные” готовы использовать самые результативные методы. Речь идет о реактивной системе залпового огня “Ураган”. На Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео, на котором можно увидеть “Ураган” в действии.

На видео представлен случай использования боевой системы. “Ураганы”, которые участвуют в спецоперации России на Украине, промаркированы специальной буквой “О”. Маркировка наносится на боевую технику частей Центрального военного округа.