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Северодонецк полностью находится под контролем союзных сил, а вот боевикам ВСУ с каждым днем становится все хуже и хуже, рассказали бойцы чеченского подразделения спецназа «Ахмат» в беседе с журналистами портала «Украина.ру».

Они отметили, что сейчас украинские боевики находятся только в промышленной зоне Северодонецка на заводе «Азот». ВС РФ уже прорвали оборону и вошли на территорию предприятия. Теперь они медленно, но уверенно выдавливают оттуда подразделения противника.

Один из спецназовцев сообщил также, что украинские военные стараются избегать прямого сопротивления и сразу же отступают, как только оказываются на расстоянии выстрела от ВС РФ. Это указывает на их слабость и страх. Кроме того, от обстрелов, которые периодически организуют ВСУ, в основном страдает гражданское население города.

«И нам немножко достается», – рассказали чеченские спецназовцы.

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