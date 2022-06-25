Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о новобранце украинской армии, который не только принял решение перейти на сторону ВС РФ, но и указал местоположение крупного схрона с оружием и боеприпасами.

По словам Кадырова, националистическая хунта мобилизовала украинца, однако он не захотел выполнять ее преступные приказы. Боец пришел к российским военным.

«Теперь он намерен мстить бандеровским прихвостням за весь ужас, который они учинили в его стране. Мы всецело поддержим его в этом деле», – цитирует главу Чечни РИА Новости.

Напомним, что многие мобилизованные украинцы не имеют ни опыта, ни соответствующей подготовки для участия в боевых действиях. Поэтому большинство новобранцев сдаются в плен ВС РФ, где рассказывают о произволе в подразделениях украинской армии.