Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совсем скоро спецоперация ВС РФ на Украине будет продвигаться гораздо быстрее и эффективнее, благодаря новым тактическим приемам. Но президент Зеленский всегда может выйти на площадь с поднятыми руками и словами ««Не стреляйте, родные, сдаюсь!», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что новые тактики не оставят боевикам ВСУ ни единого шанса. Поэтому лучшим выходом для них будет сложить оружие и сдаться в плен. Кадыров пообещал, что ежедневно собирается публиковать фотографии и видеозаписи эффективного продвижения ВС РФ по территории Украины, а также уничтоженной украинской техники, военнослужащих и «шайтанов».

Напомним, что о новых тактических приемах Кадыров впервые сообщил после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Глава Чечни тогда отметил, что эти подходы дадут возможность существенно ускорить спецоперацию.

Вам может понравиться

Литовкин назвал Крым и Севастополь основными целями для американских РСЗО HIMARS

ВС РФ должны приложить все возможные усилия, чтобы не допустить поставки Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. В противном случае целями для этих боевых систем могут стать Крым и Севастополь,

Депутат Рады от партии “Слуга народа” Марьяна Безуглая командует военными ВСУ в Северодонецке

В командовании спецподразделениями ВСУ начали принимать участие украинские политики, сообщил портал «Военное обозрение». Авторы опубликовали фотографию народной избранницы от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой, которая облачилась в форму ВСУ и

Вертолет Ка-52 при выполнении задачи обнаружил угрожавшую ему немецкую ЗСУ Gepard

Портал «Военное обозрение» опубликовал видеозапись боя с участием ударного российского вертолета Ка-52, который часто задействуется для решения боевых задач любой сложности. В ходе операции винтокрылая машина успешно поразила две вражеские
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |