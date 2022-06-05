Совсем скоро спецоперация ВС РФ на Украине будет продвигаться гораздо быстрее и эффективнее, благодаря новым тактическим приемам. Но президент Зеленский всегда может выйти на площадь с поднятыми руками и словами ««Не стреляйте, родные, сдаюсь!», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что новые тактики не оставят боевикам ВСУ ни единого шанса. Поэтому лучшим выходом для них будет сложить оружие и сдаться в плен. Кадыров пообещал, что ежедневно собирается публиковать фотографии и видеозаписи эффективного продвижения ВС РФ по территории Украины, а также уничтоженной украинской техники, военнослужащих и «шайтанов».

Напомним, что о новых тактических приемах Кадыров впервые сообщил после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Глава Чечни тогда отметил, что эти подходы дадут возможность существенно ускорить спецоперацию.