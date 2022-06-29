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Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял трусливое бегство боевиков ВСУ с химического комбината «Азот» в Северодонецке. Он заявил, что главная проблема националистических сил – это отсутствие опытных и мужественных бойцов, способных вступить в прямое противостояние с российскими войсками.

Также Кадыров назвал войска противника «нечистью», так как на заводе «Азот» украинские боевики готовили провокацию с применением химикатов. Это подтверждает огромное количество противогазов, которые националисты оставили на территории предприятия после своего позорного отступления. Также в ходе зачистки было обнаружено немало оружия как советского, так и западного образца.

По словам главы Чечни, хотя Запад и накачивает ВСУ оружием, это не поможет украинским нацистам.

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