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В интернете появились видеозаписи, на которых зафиксированы эпизоды боя с участием сына парламентария из Великобритании Хелены Грант. Ее отпрыск был замечен в сражении, в результате которого погиб боец Росгвардии Адам Бисултанов.

В настоящий момент видео, сделанное экшн-камерой GoPro, передано также следователям, которые устанавливают роль Бена Гранта в боевых действиях на Украине.

Напомним, что ранее сообщалось об атаке на российский бронетранспортер из противотанкового гранатомета Matador. На видео этого боя можно распознать сына британского депутата, который дает команду открыть огонь своему сослуживцу. После выстрела БТР все же продолжил движение и начал стрелять в ответ, заставив наемников бежать.

Это видео подтверждает участие в боевых действиях на Украине представителей западных ЧВК, поэтому оно и было передано в соответствующие органы.

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