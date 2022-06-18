В центре Ливерпуля появилась улица Пола Маккартни, однако через неделю она снова обретет свое старое название, рассказало издание Liverpool Echo. Авторы пояснили, что временное переименование приурочено к 80-летию одного из основателей знаменитой музыкальной группы The Beatles.

В честь Маккартни переименовали улицу Мэттью-стрит, на которой располагался ночной клуб Cavern Club. Именно отсюда для The Beatles началось триумфальное шествие по всему миру. В период с 1961 по 1963 годы никому еще не известные «битлы» выступили в клубе около трехсот раз.

После многочисленных концертов в Cavern Club группу заметил продюсер Брайан Эпстайн, который занялся продвижением ее творчества не только в Великобритании, но и в Соединенных Штатах.