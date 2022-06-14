Картами российской платёжной системы “Мир” можно будет расплачиваться ещё одним способом без использования пластика. Оплачивать товары или услуги можно будет с помощью QR-кодов. Через них будут списываться средства со счёта плательщика. Об этом пишет газета “Известия”.

По данным источников, на которые ссылается издание, новый способ внедрят не раньше середины осени. Предположительно оплата через QR-коды будет доступна с 25 октября. Планируется, что для оплаты таким образом сами коды буду генерироваться в приложении банка или в программе Mir Pay, которая предназначена для платежей с помощью отечественной системы.

От пользователя в этом случае потребуется только смартфон с привязанной к нему картой “Мир”. QR-код будет считываться с экрана сканером.

По мнению экспертов, новый способ оплаты окажется полезным для пользователей iPhone. С марта из-за западных санкций они лишились привычных способов оплаты без использования пластиковых карт.