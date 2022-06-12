Атакой своих истребителей на аэропорт Дамаска Израиль перешел установленные Россией красные линии. Это может привести к весьма негативным и опасным последствиям для него, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на издание NZIV.

Авторы израильской газеты пишут, что Москва просила Тель-Авив не наносить удары по аэропорту Дамаска. Но при этом она и сама не прислушивалась к просьбам Израиля уменьшить число рейсов из Ирана, большинство из которых доставляли в Сирию оружие.

По словам экспертов, Россия, а вместе с ней и Иран, предполагали, что Тель-Авив все же атакует аэропорт Дамаска. Поэтому они заранее позаботились о подготовке международного аэропорта Алеппо к приему самолетов с оружием. По этому объекту Израилю будет гораздо сложнее наносить удары.

Напомним, что по версии ряда аналитиков, для удара по аэропорту Дамаска Тель-Авив задействовал новейшие ракеты Rampage, способные развивать гиперзвуковую скорость. Однако на данный момент не поступало какой-либо официальной информации об этом.