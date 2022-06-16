На Украине продолжается кампания по “отмене” русской культуры. На этот раз власти страны решили вычеркнуть из школьной программы произведения российских и советских авторов. Соответствующее решение уже приняла рабочая группа при украинском Минобре – сообщает ТАСС.

Отмечается, что украинские школьники не будут проходить произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Михаила Булгакова и ещё многих российских и советских авторов. Исключение сделали только для писателей и поэтов из советской Украины.

Помимо “персональной отмены”, чиновники из украинского Минобра “отменили” весь раздел “Былины”, который до этого был в школьной программе и рассказывал о деяниях богатырей.

Такие изменения – не единичная акция. Ранее в Министерстве образования Украины заявляли, что пересмотрят школьные программы в стране в сторону усиления национально-патриотического воспитания.

На фоне специальной военной операции в Донбассе “отмена” российской культуры происходит и на Западе. В частности, многие крупные концертные площадки европейских стран и США убрали из своих репертуаров произведения русских авторов, в том числе и классических.