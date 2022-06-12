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Рост цен на продукты отмечается по всему миру. В том числе и в относительно благополучных странах Европы с сильной экономикой. Ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti подсчитала, насколько стали больше тратить итальянцы на продукты питания в этом году.

В соответствующем исследовании, которое приводит агентство ANSA, говорится, что больше всего жители Италии переплатят за овощи. По сравнению с прошлым годом жители Апеннинского полуострова заплатят за них почти на 2 миллиарда евро больше, чем годом ранее. На втором месте – один из основных продуктов в рационе итальянцев: макаронные изделия и хлеб. За них жители страны переплатят почти 1,5 миллиарда евро. В обще же, основные продукты питания жителям Италии обойдутся дороже на 8 миллиардов евро в 2022 году.

В странах Запада отмечают, что цены на продукты питания резко стали расти после начала специальной военной операции России в Донбассе. Впрочем, ряд экспертов полагают, что предпосылки для роста цен были заложены ещё в пандемийные 2020 и 2021 года. Об этом свидетельствует уровень инфляции, которая в странах Запада начала увеличиваться ещё до начала боевых действий на Украине.

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