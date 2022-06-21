Многие уехавшие весной этого года специалисты в области телекоммуникационных технологий и связи постепенно возвращаются обратно в Россию. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

В интервью РБК, министр не уточнил, сколько именно IT-специалистов вернулось на родину, но сообщил, что это “значимая часть” людей. Министр добавил, что, скорее всего, российские “айтишники” не смогли быстро найти работу за рубежом. Сейчас половина из тех, кто остался в России, продолжает трудиться на отечественные компании, уточнил Шадаев.

Глава Министерства цифрового развития также добавил, что сейчас в российской IT-индустрии сформировалась “культура удалённой работы” – многие “айтишники” работают дома, а не в офисе. Такая ситуация сложилась за время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что развитию IT-отрасли в стране власти уделяют особое внимание в современных экономических условиях. В частности, “айтишникам” предоставляется ряд льгот, которые призваны закрепить их в России.