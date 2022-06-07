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В России продолжают искать варианты, как остановить отток за рубеж специалистов в сфере информационных технологий. На этот раз государственная корпорация “Ростех” предложила Минцифры рассмотреть возможность частично компенсировать IT-специалистам траты на аренду жилья.

По мнению представителей “Ростеха”, компенсация могла бы составлять до половины стоимости аренды жилого помещения. Но только в том случае, если у “айтишника” нет в собственности никакого жилья вообще. Платить компенсацию предлагается регионам – в областных, краевых и республиканских бюджетах для этого нужно будет предусмотреть отдельную статью расходов.

В предложениях “Ростеха” к числу IT-специалистов отнесены не только программисты или разработчики программного обеспечения, но и представители прочих специальностей, которые работают в отрасли информационных технологий. По мнению авторов инициативы, новая мера поддержки позволила бы сократить отток важных для многих отраслей экономики специалистов.

Позиция Минцифры по поводу предложения “Ростеха” пока неизвестна.

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